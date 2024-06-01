Джейлен Брансон: «Мне не нравится, что поражение в серии с «Пэйсерс» сводят к нашим травмам»

Джейлен Брансон оценил влияние травм на вылет «Нью-Йорка» из плей-офф.

Лидер «Никс» не считает, что повреждения стали причиной поражения команды в семиматчевой серии второго раунда против «Пэйсерс».

«Есть одна вещь, которая меня задевала больше всего. Мы играли хорошо, вели 2-0, затем 3-2, но всякий раз, когда мы уступали, все говорили: «Это они устали или все из-за травм». Честно говоря, это меня немного раздражало.

Потому что, ну да, у нас не было полного состава, но мне бы не хотелось, чтобы все сводилось к следующему мнению: «О, они были травмированы, какие к ним могут быть вопросы». Нет. У нас были шансы выиграть ту серию, но не получилось. У нас был шанс выйти вперед 3-0, но мы этого не сделали.

Мне не нравятся все эти разговоры о травмах. Ну да, это часть игры, но все же не из-за травм мы проиграли серию. У нас были шансы победить. Мы выигрывали матчи с этими травмами. Мне очень не нравится этот нарратив с травмами. Очень не нравится», – заявил .

Джош Харт, О Джи Ануноби, Боян Богданович и Митчелл Робинсон получили травмы во время плей-офф, участник Матча всех звезд Джулиус Рэндл выбыл из игры еще по ходу регулярки.