Илона Корстин: «УНИКС в матче с ЦСКА был так же мотивирован, как в прошлогоднем финале с «Локомотивом‑Кубань»

Теги ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Илона Корстин Единая лига ВТБ Джален Рейнольдс Ненад Димитриевич Баскетбол

Илона Корстин поделилась впечатлениями от решающего матча регулярки УНИКС – ЦСКА.

«Это был очень яркий матч, в котором две команды боролись за победу в регулярном чемпионате. Сегодня поддержать УНИКС пришло 6800 болельщиков, и я уверена, что этот фактор тоже сыграл в пользу хозяев паркета.

Команда играла очень эффективно, а Ненад Димитриевич у казанцев с самых первых минут взял на себя роль лидера и повел за собой партнеров по команде. У него личный рекорд — 40 очков и просто невероятная эффективность — 52. А Джалену Рейнольдсу удалось переломить ход игры, когда ЦСКА вел в счете. Можно сказать, что он поддержал Димитриевича в стремлении к победе.

В итоге УНИКС впервые в истории Единой лиги ВТБ стал победителем регулярного чемпионата. Настрой, понимание ситуации (что, если не сегодня, то когда?) помогли УНИКСу добиться успеха в этой встрече. Видно было, что игроки очень мотивированы. Точно так же, как в прошлогодней финальной серии плей‑офф с «Локомотивом‑Кубань», — сказала генеральный директор Лиги ВТБ.

УНИКС в Казани обыграл ЦСКА со счетом 88:78 и впервые в истории клуба стал победителем регулярного чемпионата Лиги ВТБ.

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