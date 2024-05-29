Илона Корстин: «У УНИКСа еще есть шансы. Финальная серия продолжается»

Илона Корстин поделилась мнением о старте финальной серии Лиги ВТБ.

ЦСКА одержал две победы в Казани над местным УНИКСом и повел 2-0.

– Означает ли счет 2-0, что исход серии уже предрешен?

– Считаю, что время подводить итоги не настало: мы играем серию до четырех побед. Конечно, у ЦСКА сейчас хорошее преимущество, но впереди как минимум два матча. Может быть, и больше. Разумеется, у УНИКСа есть шансы.

Конечно, армейцы провели во вторник замечательный матч. С самого начала они были очень мотивированы и сконцентрированы. Команда в этой игре шаг за шагом шла к своей цели. Возможно, не хватило ротации и времени для восстановления после предыдущего матча. Но серия продолжается. Казанцы – действующие чемпионы. Надеюсь, они найдут в себе мотивацию, чтобы побороться. А ЦСКА поздравляю с победой. Они были сильнее, были на высоте.