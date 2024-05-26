Илона Корстин: «Армейцы более грамотно провели концовку матча, но ключевым стал фол Ненада Димитриевича»

Теги ЦСКА УНИКС Илона Корстин Единая лига ВТБ Ненад Димитриевич Мело Тримбл Баскетбол

Илона Корстин прокомментировала победу ЦСКА над УНИКСом в 1-м матче финала.

«Это была игра двух равных команд. Армейцы более грамотно провели концовку матча, но ключевым стал фол Ненада Димитриевича, когда у УНИКСа было преимущество в три очка. У Ненада не было попытки сыграть в мяч, поэтому фол квалифицирован как неспортивный: это два штрафных и владение ЦСКА. В итоге Мело Тримбл у ЦСКА — человек с железными нервами — был точен в исполнении штрафных, реализовав четыре попытки подряд, что и предопределило итоговый результат.

Финальная серия только начинается. По первому матчу было видно, что соперники хорошо готовы к этой серии. У команд горят глаза и очень большая мотивация. Сейчас мы увидели баскетбол высокого качества, очень эффектный. Посмотрим, что будет дальше», — сказала генеральный директор Лиги ВТБ.

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