Илона Корстин: «Армейцы более грамотно провели концовку матча, но ключевым стал фол Ненада Димитриевича»

Илона Корстин прокомментировала победу ЦСКА над УНИКСом в 1-м матче финала.

«Это была игра двух равных команд. Армейцы более грамотно провели концовку матча, но ключевым стал фол , когда у было преимущество в три очка. У Ненада не было попытки сыграть в мяч, поэтому фол квалифицирован как неспортивный: это два штрафных и владение . В итоге у ЦСКА — человек с железными нервами — был точен в исполнении штрафных, реализовав четыре попытки подряд, что и предопределило итоговый результат.

Финальная серия только начинается. По первому матчу было видно, что соперники хорошо готовы к этой серии. У команд горят глаза и очень большая мотивация. Сейчас мы увидели баскетбол высокого качества, очень эффектный. Посмотрим, что будет дальше», — сказала генеральный директор Лиги ВТБ.