Илона Корстин: «У «Локомотива» и УНИКСа игра более жесткая и контактная. У ЦСКА и «Зенита» больше баскетбольной эстетики»

Илона Корстин поделилась впечатлениями от полуфинальных серий Лиги ВТБ.

— ⁠ЦСКА и « » постоянно играют как на качелях: сегодня одна команда выиграет, завтра другая и так далее, причем преимущество площадки здесь не фактор. Как вам эта серия?

— На самом деле это очень интересно. Одна игра не похожа на другую. В прошлом матче в Москве великолепно сыграл «Зенит», в этот раз петербуржцы испытывали проблемы против зонной защиты ЦСКА. Армейцы были сильнее на подборе и атаковали с высоким процентом реализации.

— ⁠Зрителям нравятся серии до четырех побед. Есть ли смысл вернуться к такому формату в противостоянии за третье место, где в этом году предусмотрено не более пяти игр?

— ⁠Серию за третье место мы специально сделали до трех побед. Все‑таки в играх за бронзу игроки уже расстроены после полуфиналов, немного теряется мотивация. Конечно, все стараются победить, потому что третье место — это тоже большое достижение. Серии за бронзу порой бывают очень эмоциональные. Но все же главная серия — финальная. И тут у нас до четырех побед. Думаю, что формат серии за третье место в ближайшее время менять не будем.

— Почему полуфинальные серии получаются достаточно разные?

— ⁠Разные команды — разный стиль и разные серии. У « » и , например, игра более жесткая и контактная. Там борьба на каждом сантиметре, и именно физическая. У ЦСКА и «Зенита» в серии больше баскетбольной эстетики: команды пытаются играть красиво, много мастеров, показывающих зрелищный баскет. В общем, в каждой команде свои лидеры, свой стиль игры. Очень интересно, кто в итоге выйдет в финал, — сказала генеральный директор лиги ВТБ.