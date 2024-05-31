Владислав Емченко: «Дрю Гордон был отличным баскетболистом и прекрасным человеком»

Владислав Емченко отреагировал на смерть Дрю Гордона.

Бывший игрок НБА и лиги ВТБ погиб в автокатастрофе в возрасте 33 лет.

«Обычно никогда по утрам не беру в руки телефон, а тут как почувствовал: взял, сразу же увидел эту новость и ужаснулся. Я знал . Довелось поиграть с ним и против него. Он был отличным баскетболистом и прекрасным человеком. В « » он помогал нам, молодым ребятам, много подсказывал, давал советы по игре – в общем, где‑то тоже участвовал в становлении нас как баскетболистов.

Это печальная новость для мира баскетбола. Мои соболезнования родным и близким Дрю. Нужно ценить каждый момент жизни, быть благодарным за все, потому что в любой момент жизнь может оборваться. Все очень непредсказуемо», – сказал игрок «Локомотива-Кубань».