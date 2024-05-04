Владислав Емченко о преимуществах «Локо» в серии с УНИКСом: «Глубина состава и командная игра»

Владислав Емченко назвал преимущества «Локомотива-Кубань» в серии с УНИКСом.

– Готовимся к УНИКСу, каждый день тренировки. Все замечательно. С УНИКСом уже четырежды играли в этом сезоне и хорошо знаем его игроков, их возможности. Так что ничего нового. Готовимся в плановом режиме.

– Есть ли жажда взять реванш у УНИКСа за прошлогодний финал?

– Конечно, все эти моменты мы понимаем. Но это новый сезон, другие мы и другие они. И если у кого‑то мысли о реванше, мы все это оборачиваем только в плюс в том плане, что это должно еще больше мотивировать команду. На каждый матч выходим биться за каждый мяч и выигрывать.

– В чем ваши преимущества перед УНИКСом?

– Считаю, что это глубина состава. Каждый игрок, выходящий на матч в стартовой пятерке или со скамейки, готов помочь команде в защите и нападении. Другое наше преимущество – командная игра. Когда мы ловим кураж, нас не остановить. У УНИКСа все основные игроки сильны по‑своему. У каждого есть свои сильные и слабые стороны. В целом у них и российские баскетболисты, и иностранцы с большим опытом. В любом случае это действующий чемпион лиги ВТБ, победитель регулярного чемпионата. Мы хорошо знаем эту команду. Так что будем биться.

УНИКС и « » сойдутся в полуфинальной серии Лиги ВТБ.