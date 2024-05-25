Владислав Емченко: «Сделаем все возможное, чтобы завоевать медали»

Владислав Емченко рассказал о настрое «Локомотива-Кубань» на серию с «Зенитом».

– С « » в этом сезоне встречались пять раз – в рамках Суперкубка и чемпионата лиги ВТБ, но в субботу предстоит встреча с соперником, состав которого заметно обновился. Какие ожидания от предстоящего матча?

– У нас отличный тренерский штаб и скаутинг по сопернику подготовлен хороший: подробно разбирали комбинации и командные взаимодействия, детально изучили каждого игрока, их сильные и слабые стороны. Так что мы имеем отличное представление о том, против кого выйдем играть, включая новых ребят, которых они подписали.

– Успели восстановиться после изматывающего и физически, и морально полуфинала?

– Поражение было болезненным, и мы были сильно расстроены, но эмоции уже схлынули и вчера по дороге в Санкт-Петербург было полегче. Все понимают, что работа не завершена и на тренировке в пятницу мы поработали энергично и продуктивно. Да, сезон был длинным и непростым, поэтому физически и морально усталость ощущается. Уверен, что и соперник ее испытывает. Но мы хотим завершить сезон победой и с медалями. Завтра мы настроены показать качественный и результативный баскетбол. Сейчас наша цель – занять третье место, и мы будем идти к ней все вместе и сделаем все возможное, чтобы завоевать медали.