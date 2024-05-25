Денис Захаров исполнил победный блок-шот в 1-м матче против «Локо»

Денис Захаров стал героем 1-го матча серии «Зенит» – «Локо».

« » одержал победу над «Локомотивом-Кубань» в первом домашнем матче серии за бронзу – 79:77.

Атакующий защитник петербургской команды за 12 секунд до финальной сирены при равном счете перехватил мяч возле кольца «Локо» и вывел свою команду вперед – 79:77.

Затем в ответной атаке Захаров не позволил сопернику вырвать победу на последних секундах, накрыв дальний бросок .