Денис Захаров исполнил победный блок-шот в 1-м матче против «Локо»
Денис Захаров стал героем 1-го матча серии «Зенит» – «Локо».
«Зенит» одержал победу над «Локомотивом-Кубань» в первом домашнем матче серии за бронзу – 79:77.
Атакующий защитник петербургской команды Денис Захаров за 12 секунд до финальной сирены при равном счете перехватил мяч возле кольца «Локо» и вывел свою команду вперед – 79:77.
Затем в ответной атаке Захаров не позволил сопернику вырвать победу на последних секундах, накрыв дальний бросок Владислава Емченко.