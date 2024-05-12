Владислав Емченко: «Как говорит наш тренер, следующая игра — самая важная игра в нашей жизни»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Владислав Емченко Баскетбол

Владислав Емченко заявил, что 4-й матч будет ключевым в серии против УНИКСа.

«Прошедшая игра была достойна полуфинала: все решилось в концовке. Рад, что победа досталась нам. В концовке нам удалось отзащищаться, где‑то найти фол в нападении, забить и выиграть. Встреча проходила на равных. И большую часть матча счет был практически равным. Мы придерживались своей тактики в нападении и защите, и это дало результат.

Есть чувство, что одержите победу в полуфинальной серии?

Есть желание. Это точно. Но сейчас все мысли о следующей игре, которая пройдет уже в понедельник. Шаг за шагом идем к цели. Как говорит наш тренер, следующая игра — самая важная игра в нашей жизни», — отметил защитник «Локомотива-Кубань».

«Локомотив‑Кубань» в субботу дома обыграл УНИКС в третьем матче и повел в серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ со счетом 2–1. Следующий матч пройдет в Краснодаре 13 мая.

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