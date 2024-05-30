Джей Уильямс: «На месте Пола Джорджа я бы перешел в «Филадельфию»

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Джей Уильямс считает, что Полу Джорджу пора уходить из «Клипперс».

«На месте Пола Джорджа я бы перешел в другую команду. На месте Пола Джорджа я бы рассмотрел возможность перехода в «Филадельфию» и объединения с Джоэлом Эмбиидом.

Я люблю Кавая, но если ты не играешь, в какое положение ты ставишь меня, если я хочу выиграть чемпионат? Пол Джордж пришел в «Клипперс», чтобы играть с Каваем, но Кавай недоступен. А Джоэл Эмбиид доказал, что способен играть с травмой. В этом сезоне он поднялся на новый уровень. На месте Пола Джорджа я бы перешел в «Филу», – сказал эксперт ESPN.

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На месте Пола Джоржа я бы забухал
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