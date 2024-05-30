Джей Уильямс: «На месте Пола Джорджа я бы перешел в «Филадельфию»

Джей Уильямс считает, что Полу Джорджу пора уходить из «Клипперс».

«На месте Пола Джорджа я бы перешел в другую команду. На месте Пола Джорджа я бы рассмотрел возможность перехода в «Филадельфию» и объединения с .

Я люблю , но если ты не играешь, в какое положение ты ставишь меня, если я хочу выиграть чемпионат? пришел в « », чтобы играть с Каваем, но Кавай недоступен. А Джоэл Эмбиид доказал, что способен играть с травмой. В этом сезоне он поднялся на новый уровень. На месте Пола Джорджа я бы перешел в «Филу», – сказал эксперт ESPN.