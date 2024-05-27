Кевин О’Коннор о трансферных задачах «Сиксерс»: «Брэндон Ингрэм остается их первым запасным планом»

Теги возможные переходы Клипперс Майами Новый Орлеан Филадельфия Финикс Кевин Дюрэнт Пол Джордж Джимми Батлер Брэндон Ингрэм Баскетбол

Кевин О’Коннор прокомментировал приоритеты «Филадельфии».

По сообщению репортера The Ringer, Пол Джордж является основной целью «Сиксерс».

«За исключением фантастических вариантов того, что Кевин Дюрэнт или Джимми Батлер потребуют прямого обмена в «Филадельфию», источники в команде говорят, что первым запасным планом остается Брэндон Ингрэм. Его можно получить только в результате обмена, так как у него контракт на следующий сезон на 36 миллионов», – рассказал О’Коннор.

В лиге уверены, что «Пеликанс» будут активно рассматривать предложения по обмену своего форварда.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий