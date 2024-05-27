Кевин О’Коннор о трансферных задачах «Сиксерс»: «Брэндон Ингрэм остается их первым запасным планом»

Кевин О’Коннор прокомментировал приоритеты «Филадельфии».

По сообщению репортера The Ringer, является основной целью «Сиксерс».

«За исключением фантастических вариантов того, что или потребуют прямого обмена в «Филадельфию», источники в команде говорят, что первым запасным планом остается . Его можно получить только в результате обмена, так как у него контракт на следующий сезон на 36 миллионов», – рассказал О’Коннор.

В лиге уверены, что «Пеликанс» будут активно рассматривать предложения по обмену своего форварда.