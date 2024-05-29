«Филадельфия» рассматривает вариант с Джимми Батлером. Клуб готов предложить максимальное продление контракта
«Филадельфии» интересен Джимми Батлер.
«Сиксерс» рассматривают вариант с защитником «Хит», если сорвется подписание форварда «Клипперс» Пола Джорджа на рынке свободных агентов.
«76-е» готовы предложить Батлеру максимальное продление контракта, если он захочет покинуть клуб из Флориды.
Предполагается, что 34-летний Батлер нацелен на получение 2-летнего максимального продления на 113 миллионов долларов. «Майами», возможно, предпочтет обменять ветерана, а не работать над новой сделкой.