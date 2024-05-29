«Филадельфия» рассматривает вариант с Джимми Батлером. Клуб готов предложить максимальное продление контракта

«Филадельфии» интересен Джимми Батлер.

«Сиксерс» рассматривают вариант с защитником «Хит», если сорвется подписание форварда « » на рынке свободных агентов.

«76-е» готовы предложить максимальное продление контракта, если он захочет покинуть клуб из Флориды.

Предполагается, что 34-летний Батлер нацелен на получение 2-летнего максимального продления на 113 миллионов долларов. « », возможно, предпочтет обменять ветерана, а не работать над новой сделкой.