«Филадельфия» рассматривает вариант с Джимми Батлером. Клуб готов предложить максимальное продление контракта

Теги возможные переходы Клипперс Майами Филадельфия НБА Пол Джордж Джимми Батлер Баскетбол

«Филадельфии» интересен Джимми Батлер.

«Сиксерс» рассматривают вариант с защитником «Хит», если сорвется подписание форварда «Клипперс» Пола Джорджа на рынке свободных агентов.

«76-е» готовы предложить Батлеру максимальное продление контракта, если он захочет покинуть клуб из Флориды.

Предполагается, что 34-летний Батлер нацелен на получение 2-летнего максимального продления на 113 миллионов долларов. «Майами», возможно, предпочтет обменять ветерана, а не работать над новой сделкой.

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5 комментариев
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вероятно Райли отправит Джимми. Любовь прошла
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В принципе Эмбиид к этому времени и закончится как раз, думаю, почему бы и нет
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paul george over me?
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С медкартой Эмбида надо форсировать усиление команды. И выжимать максимум пока он ещё топ.
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Напомню это чуваки которые 4 года назад посчитали Батлера старым, зажали ему денег, но зато отсыпали почти максималку Харрису. Видать за 4 года Джимбо помолодел
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