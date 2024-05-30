Милош Павичевич возглавил «СШОР‑Локомотив‑Кубань», выступающий в Суперлиге

Милош Павичевич стал главным тренером фарм-команды «Локомотива-Кубань».

Бывший главный тренер «Автодора» и «Уралмаша» черногорец Милош Павичевич возглавил команду «СШОР‑Локомотив‑Кубань», выступающую в чемпионате Суперлиги.

Павичевич возглавлял «Автодор» в 2022 году, в марте 2023-го был назначен главным тренером «Уралмаша», который в том же году привел к чемпионству в Суперлиге. В декабре прошлого года 45‑летний специалист покинул свой пост.

«Команда Суперлиги – ближайшая к основе, это одна из ключевых составляющих нашей системы резерва. Нам нужен опытный и требовательный тренер, который умеет добиваться результата. Будем делать полноценную мужскую команду. Планируем пригласить 4-5 игроков с хорошим опытом игры в Суперлиге, которые знают, как достигать требуемых целей. Из нашей системы в этот состав будут попадать только самые талантливые ребята.

Если говорить о тренере, то Милош подходит по всем критериям. Он опытный специалист, давно работающий в России, руководил командами в Суперлиге, достаточно успешно вел «Уралмаш» в чемпионате Единой лиги ВТБ. Но при этом мы будем внимательно следить за тем, как он сможет выполнять возложенные на него обязанности по подготовке и доведении молодых игроков до профессионального уровня», – прокомментировал назначение Павичевича президент « ‑Кубань» .