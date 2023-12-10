Милош Павичевич о победе над «Автодором»: «В финале нам повезло больше»
Главный тренер «Уралмаша» Милош Павичевич прокомментировал победу над «Автодором» (98:87) в гостевом матче Единой лиги ВТБ.
«Сегодня очень хорошо играли всей командой. У нас было достаточно много хороших бросков.
Конечно, «Автодор» тоже был силен и доставил нам много проблем, но в финале нам повезло больше. Саратовцы пропустили много «трешек», а мы, наоборот. У нас появилось преимущество, мы его не отдали. Для нас это заслуженная победа», – сказал Павичевич.