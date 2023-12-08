Милош Павичевич о поражении от «Руны»: «Догнали, но в концовке немного не повезло»

Главный тренер « » Милош Павичевич заявил, что его команде немного не повезло в концовке матча против «Руны» (82:86).

«Обидное поражение.

Мы неплохо играли три четверти. Потом случился провал, и нам потребовались пять минут в четвертой четверти, чтобы вернуться в игру. Снова нашли ритм, но было поздно – соперник уже оторвался на восемь очков.

В итоге догнали, но в концовке немного не повезло. Сегодня у нас было много простых ошибок, мы допустили 19 потерь», – сказал Павичевич.