Исполнительный директор «Уралмаша» об увольнении Павичевича: «Расхождение во взглядах»

Теги Единая лига ВТБ Вадим Филатов Уралмаш Милош Павичевич Баскетбол

Исполнительный директор «Уралмаша» Сергей Доманов прокомментировал увольнение Милоша Павичевича с поста главного тренера команды.

Исполняющим обязанности назначен помощник черногорского специалиста Вадим Филатов.

«Клуб принял решение назначить исполняющим обязанности главного тренера Вадима Филатова. Причина: расхождение во взглядах с Милошем Павичевичем на развитие клуба. Вадим Николаевич будет тренировать команду до того момента, пока мы не определимся с новым тренером», - отметил Доманов.

В дебютном для себя сезоне в Единой лиге ВТБ «Уралмаш» стартовал с результатом 8-8.

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