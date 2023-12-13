Исполнительный директор «Уралмаша» об увольнении Павичевича: «Расхождение во взглядах»
Исполнительный директор «Уралмаша» Сергей Доманов прокомментировал увольнение Милоша Павичевича с поста главного тренера команды.
Исполняющим обязанности назначен помощник черногорского специалиста Вадим Филатов.
«Клуб принял решение назначить исполняющим обязанности главного тренера Вадима Филатова. Причина: расхождение во взглядах с Милошем Павичевичем на развитие клуба. Вадим Николаевич будет тренировать команду до того момента, пока мы не определимся с новым тренером», - отметил Доманов.
В дебютном для себя сезоне в Единой лиге ВТБ «Уралмаш» стартовал с результатом 8-8.