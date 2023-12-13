Исполнительный директор «Уралмаша» об увольнении Павичевича: «Расхождение во взглядах»

Исполнительный директор « » Сергей Доманов прокомментировал увольнение Милоша Павичевича с поста главного тренера команды.

Исполняющим обязанности назначен помощник черногорского специалиста Вадим Филатов.

«Клуб принял решение назначить исполняющим обязанности главного тренера . Причина: расхождение во взглядах с Милошем Павичевичем на развитие клуба. Вадим Николаевич будет тренировать команду до того момента, пока мы не определимся с новым тренером», - отметил Доманов.

В дебютном для себя сезоне в лиге ВТБ «Уралмаш» стартовал с результатом 8-8.