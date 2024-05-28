«Клипперс» могут выменять Демара Дерозана по схеме «сайн-энд-трейд»

«Клипперс» могут попытаться заполучить Демара Дерозана этим летом.

Об этом сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

«Как ранее сообщалось на HoopsHype после лотереи, в лиге бытует мнение, что в конечном итоге подпишет новый контракт с «Буллс», учитывая желание команды продолжать бороться, его роль и готовность « » платить ему. Тем не менее, как стало известно HoopsHype, одна команда, за которой стоит следить как за потенциальным претендентом на Дерозана посредством «сайн-энд-трейд» — это « », если клуб не сможет подписать Пола Джорджа в качестве свободного агента», – пишет Скотто.