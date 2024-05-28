«Клипперс» могут выменять Демара Дерозана по схеме «сайн-энд-трейд»

Теги возможные переходы Чикаго Клипперс НБА Демар Дерозан Баскетбол

«Клипперс» могут попытаться заполучить Демара Дерозана этим летом.

Об этом сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

«Как ранее сообщалось на HoopsHype после лотереи, в лиге бытует мнение, что Демар Дерозан в конечном итоге подпишет новый контракт с «Буллс», учитывая желание команды продолжать бороться, его роль и готовность «Чикаго» платить ему. Тем не менее, как стало известно HoopsHype, одна команда, за которой стоит следить как за потенциальным претендентом на Дерозана посредством «сайн-энд-трейд» — это «Клипперс», если клуб не сможет подписать Пола Джорджа в качестве свободного агента», – пишет Скотто.

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4 комментария
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Предлагаю ещё рассмотреть кандидатуры Руди Гея, Андре Игудалы, Луола Денга и через годик можно Джимми Батлера, когда совсем развалится. Дюранта брать пока рано, он ещё живой, года через два-три. А там к полтосу можно и ЛеБрона в чемпионский пазл добавить
+8
-2
+6
Ответ Consistency
Предлагаю ещё рассмотреть кандидатуры Руди Гея, Андре Игудалы, Луола Денга и через годик можно Джимми Батлера, когда совсем развалится. Дюранта брать пока рано, он ещё живой, года через два-три. А там к полтосу можно и ЛеБрона в чемпионский пазл добавить
Денг без Мозгова, деньги на ветер
+1
0
+1
наконец то центр хороший подъедет)
0
0
0
Ответ Consistency
Предлагаю ещё рассмотреть кандидатуры Руди Гея, Андре Игудалы, Луола Денга и через годик можно Джимми Батлера, когда совсем развалится. Дюранта брать пока рано, он ещё живой, года через два-три. А там к полтосу можно и ЛеБрона в чемпионский пазл добавить
Да ладно, Дерозану всего 34, считай молодняк для клипперс.
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