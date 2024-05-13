Разыгрывающий «Парижа» Ти Джей Шортс – MVP сезона-2023/24 чемпионата Франции

Теги Страсбур чемпионат Франции Туомас Йисало Майк Джеймс 1990 Монако Париж Бурк Джон Браун Ле-Портель Надир Ифи Заккари Рисаше Айзейя Майк Ти Джей Шортс Бастьен Вотье Баскетбол

Ти Джей Шортс стал MVP чемпионата Франции .

Лига LNB озвучила обладателей индивидуальных наград сезона-2023/24.

Ти Джей Шортс стал самым ценным игроком чемпионата. Разыгрывающий «Парижа» ранее стал MVP регулярного сезона и финала Еврокубка.

Туомас Йисало («Париж») получил награду лучшему главному тренеру. 

Заккари Рисаше («Бурк»), выставивший свою кандидатуру на драфт НБА-2024, стал лучшим молодым игроком сезона. Ранее форвард получил награду «Восходящая звезда» Еврокубка.

Лучшим защитным игроком сезона был признан форвард «Монако» Джон Браун.

В первую символическу пятерку попали: Ти Джей Шортс («Париж»), Майк Джеймс («Монако»), Надир Ифи («Страсбур»), Айзейя Майк («Бурк») и Бастьен Вотье («Ле-Портель»).

 

 

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий