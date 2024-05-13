Разыгрывающий «Парижа» Ти Джей Шортс – MVP сезона-2023/24 чемпионата Франции

Ти Джей Шортс стал MVP чемпионата Франции .

Лига LNB озвучила обладателей индивидуальных наград сезона-2023/24.

Ти Джей Шортс стал самым ценным игроком чемпионата. Разыгрывающий « » ранее стал MVP регулярного сезона и финала Еврокубка.

Туомас Йисало («Париж») получил награду лучшему главному тренеру.

(«Бурк»), выставивший свою кандидатуру на драфт НБА-2024, стал лучшим молодым игроком сезона. Ранее форвард получил награду «Восходящая звезда» Еврокубка.

Лучшим защитным игроком сезона был признан форвард « » .

В первую символическу пятерку попали: Ти Джей Шортс («Париж»), («Монако»), Надир Ифи («Страсбур»), Айзейя Майк («Бурк») и Бастьен Вотье («Ле-Портель»).