Разыгрывающий «Парижа» Ти Джей Шортс – MVP сезона-2023/24 чемпионата Франции
Ти Джей Шортс стал MVP чемпионата Франции .
Лига LNB озвучила обладателей индивидуальных наград сезона-2023/24.
Ти Джей Шортс стал самым ценным игроком чемпионата. Разыгрывающий «Парижа» ранее стал MVP регулярного сезона и финала Еврокубка.
Туомас Йисало («Париж») получил награду лучшему главному тренеру.
Заккари Рисаше («Бурк»), выставивший свою кандидатуру на драфт НБА-2024, стал лучшим молодым игроком сезона. Ранее форвард получил награду «Восходящая звезда» Еврокубка.
Лучшим защитным игроком сезона был признан форвард «Монако» Джон Браун.
В первую символическу пятерку попали: Ти Джей Шортс («Париж»), Майк Джеймс («Монако»), Надир Ифи («Страсбур»), Айзейя Майк («Бурк») и Бастьен Вотье («Ле-Портель»).