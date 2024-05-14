Майк Джеймс – MVP Евролиги-23/24

Майк Джеймс стал обладателем главной индивидуальной награды Евролиги.

Защитник «Монако» признан MVP Евролиги в сезоне-23/24.

Самый ценный игрок турнира определяется по итогам голосования болельщиков, журналистов, капитанов команд и главных тренеров.

Средние показатели – 17,9 очка, 4,1 подбора, 5,1 передачи, 1,2 перехвата и 19,4 балла за эффективность действий.

« » Джеймса стал 3-м по итогам регулярного чемпионата с результатом 23-11 (23 победы – рекорд клуба в Евролиге). В четвертьфинале плей-офф команда уступила «Фенербахче» (2-3).