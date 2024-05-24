Маркус Моррис о Доноване Митчелле: «Буду очень удивлен, если он уйдет»

Теги возможные переходы Кливленд НБА Маркус Моррис Донован Митчелл Баскетбол

Форвард «Кливленда» Маркус Моррис прокомментировал слухи о Доноване Митчелле.

«Думаю, что он останется. Доновану действительно понравилось тут. Он вырос в лидера команды. Фанаты приняли его. Он тихий, все время в спортивном зале. Изучает записи матчей.

Думаю, что Кливленд – отличное место для него. Хороший рынок, преданные фанаты, которые всегда поддерживают команду. Буду очень удивлен, если он уйдет», – заключил форвард.

Эксперты считают, что «Кавальерс» предложат защитнику Доновану Митчеллу продление контракта в это межсезонье. Если Митчелл откажется от него, он может стать одной из главных трансферных целей клубов в ближайшее время.

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