Коби Олтмен о совместной игре Донована Митчелла и Дариуса Гарлэнда: «Данные говорят, что это работает»

Коби Олтмен не готов отказаться от нынешней задней линии «Кливленда».

Совместная игра защитников и вызывает много вопросов у экспертов и журналистов.

«Наши данные скорее говорят, что это работает, чем нет. В последние два сезона, включая плей-офф, их баланс очков при игре вместе «+5». Многие хотят забыть про их первый год вместе, который был лучшим в карьере для Гарлэнда. Он не был на Матче всех звезд, но был наиболее эффективен, и это при Доноване. У них отличные взаимоотношения.

Это всего второй год для состава. Наиболее успешные команды сотрудничают на протяжении долгого времени. « » – 12 лет вместе. « » – 11 лет. « » – 7 лет, и они до сих пор на пороге. Разумеется, «Денвер». 8 лет Йокича и Джамала Мюррэя.

Мы провели только второй сезон. И дошли до полуфинала конференции. Мы не удовлетворены этим. Но впереди много работы и возможностей», – заключил президент «Кливленда».

«Кавальерс» уступили «Селтикс» во втором раунде плей-офф (1-4).