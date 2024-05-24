Коби Олтмен о совместной игре Донована Митчелла и Дариуса Гарлэнда: «Данные говорят, что это работает»

Теги Бостон Кливленд Денвер Голден Стэйт Милуоки НБА НБА плей-офф Никола Йокич Джамал Мюррэй Донован Митчелл Коби Олтмен Дариус Гарлэнд Баскетбол

Коби Олтмен не готов отказаться от нынешней задней линии «Кливленда».

Совместная игра защитников Донована Митчелла и Дариуса Гарлэнда вызывает много вопросов у экспертов и журналистов.

«Наши данные скорее говорят, что это работает, чем нет. В последние два сезона, включая плей-офф, их баланс очков при игре вместе «+5». Многие хотят забыть про их первый год вместе, который был лучшим в карьере для Гарлэнда. Он не был на Матче всех звезд, но был наиболее эффективен, и это при Доноване. У них отличные взаимоотношения.

Это всего второй год для состава. Наиболее успешные команды сотрудничают на протяжении долгого времени. «Голден Стэйт» – 12 лет вместе. «Милуоки» – 11 лет. «Бостон» – 7 лет, и они до сих пор на пороге. Разумеется, «Денвер». 8 лет Йокича и Джамала Мюррэя.

Мы провели только второй сезон. И дошли до полуфинала конференции. Мы не удовлетворены этим. Но впереди много работы и возможностей», – заключил президент «Кливленда».

«Кавальерс» уступили «Селтикс» во втором раунде плей-офф (1-4).

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