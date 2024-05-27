«Кливленд» либо продлит контракт с Донованом Митчеллом, либо обменяет его

«Кэвс» намерены обменять Донована Митчелла, если он откажется от продления.

По словам журналиста Cleveland.com Терри Плуто, «Кавальерс» не будут рисковать потерять просто так и обменяют его, если он не примет их предложение о продлении контракта.

«Как мне сказали, «Кавальерс» либо подпишут с ним продление контракта этим летом, либо обменяют его. Они не намерены начинать сезон-2024/25 с истекающим контрактом Митчелла», – пишет Плуто.