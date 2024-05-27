«Кливленд» либо продлит контракт с Донованом Митчеллом, либо обменяет его

Теги возможные переходы Кливленд НБА Донован Митчелл Баскетбол

«Кэвс» намерены обменять Донована Митчелла, если он откажется от продления.

По словам журналиста Cleveland.com Терри Плуто, «Кавальерс» не будут рисковать потерять Донована Митчелла просто так и обменяют его, если он не примет их предложение о продлении контракта.

«Как мне сказали, «Кавальерс» либо подпишут с ним продление контракта этим летом, либо обменяют его. Они не намерены начинать сезон-2024/25 с истекающим контрактом Митчелла», – пишет Плуто.

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