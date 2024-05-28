Стивен Эй Смит поместил Дончича и Ирвинга на 4-е место в списке лучших дуэтов защитников в истории НБА

Стивен Эй Смит представил список лучших дуэтов защитников в истории НБА.

Тема стала актуальной благодаря успешному выступлению задней линии « » Лука Дончич – в плей-офф.

Телеведущий ESPN поместил игроков «Мэверикс» на 4-е место в своем Топ-5.

5 место: Боб Кузи – Сэм Джонс, «Бостон»

4 место: – Кайри Ирвинг, «Даллас»

3 место: Айзейя Томас – Джо Дюмарс, «Детройт»

2 место: Мэджик Джонсон – Байрон Скотт, «Лейкерс»

1 место: – Клэй Томпсон, « ».

«Карри и Томпсон – лучший бросающий дуэт в бэккорте за всю историю. Стеф – величайший снайпер всех времен, Клэй рядом с ним.

У Томпсона выдался «плохой» сезон. Знаете ли вы, что он попадал 38% из-за дуги и набирал около 17 очков в среднем? Настолько он хорош», – заявил Стивен Эй.