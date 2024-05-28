Стивен Эй Смит поместил Дончича и Ирвинга на 4-е место в списке лучших дуэтов защитников в истории НБА

Теги Даллас Голден Стэйт НБА Стефен Карри НБА плей-офф Кайри Ирвинг Клэй Томпсон Лука Дончич Стивен Эй Смит Баскетбол

Стивен Эй Смит представил список лучших дуэтов защитников в истории НБА.

Тема стала актуальной благодаря успешному выступлению задней линии «Далласа» Лука Дончич – Кайри Ирвинг в плей-офф.

Телеведущий ESPN поместил игроков «Мэверикс» на 4-е место в своем Топ-5.

5 место: Боб Кузи – Сэм Джонс, «Бостон»

4 место: Лука Дончич – Кайри Ирвинг, «Даллас»

3 место: Айзейя Томас – Джо Дюмарс, «Детройт»

2 место: Мэджик Джонсон – Байрон Скотт, «Лейкерс»

1 место: Стефен Карри – Клэй Томпсон, «Голден Стэйт».

«Карри и Томпсон – лучший бросающий дуэт в бэккорте за всю историю. Стеф – величайший снайпер всех времен, Клэй рядом с ним. 

У Томпсона выдался «плохой» сезон. Знаете ли вы, что он попадал 38% из-за дуги и набирал около 17 очков в среднем? Настолько он хорош», – заявил Стивен Эй.

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7 комментариев
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Ответ Mr.BadGuy
Данкан Робинсон
Это один человек, он не может быть бэккортом )
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Ответ Алексей Кумсков
Шак Кобе ?
Шак защитник ? Что ты такое несешь , Кумсков ?
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Ответ Airman
Тут нет Майкла и Скотти, вот самый лютый дуэт! Стивен не алё
Скотти на какой позиции играл?)
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Ответ Yusif Huseyinov
Шак защитник ? Что ты такое несешь , Кумсков ?
А сорри не увидел , что речь идет о защитниках
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