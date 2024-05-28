Стивен Эй Смит поместил Дончича и Ирвинга на 4-е место в списке лучших дуэтов защитников в истории НБА
Стивен Эй Смит представил список лучших дуэтов защитников в истории НБА.
Тема стала актуальной благодаря успешному выступлению задней линии «Далласа» Лука Дончич – Кайри Ирвинг в плей-офф.
Телеведущий ESPN поместил игроков «Мэверикс» на 4-е место в своем Топ-5.
5 место: Боб Кузи – Сэм Джонс, «Бостон»
4 место: Лука Дончич – Кайри Ирвинг, «Даллас»
3 место: Айзейя Томас – Джо Дюмарс, «Детройт»
2 место: Мэджик Джонсон – Байрон Скотт, «Лейкерс»
1 место: Стефен Карри – Клэй Томпсон, «Голден Стэйт».
«Карри и Томпсон – лучший бросающий дуэт в бэккорте за всю историю. Стеф – величайший снайпер всех времен, Клэй рядом с ним.
У Томпсона выдался «плохой» сезон. Знаете ли вы, что он попадал 38% из-за дуги и набирал около 17 очков в среднем? Настолько он хорош», – заявил Стивен Эй.