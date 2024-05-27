Стивен Эй Смит: «Кайри Ирвинг делает то, что от него ждали в «Бостоне» и «Бруклине»
Эксперты ESPN обсудили Кайри Ирвинга в эфире First Take.
«Что мне больше всего нравится в Ирвинге, это его зрелость и персональный рост. Это то, что Леброн Джеймс делал для него в «Кливленде». Тогда он не понимал этого. Он делает то же самое для Луки Дончича», – заявил Шэннон Шарп.
«Я бы пошел дальше. Он делает то, что от него ждали в «Бостоне». Что хотели увидеть, в меньшей степени, в «Бруклине», – добавил Стивен Эй Смит.
«Даллас» ведет 3-0 в финале Западной конференции.