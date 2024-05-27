Стивен Эй Смит: «Кайри Ирвинг делает то, что от него ждали в «Бостоне» и «Бруклине»

Теги Бостон Кливленд Леброн Джеймс Даллас Бруклин НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич Стивен Эй Смит Шэннон Шарп Баскетбол

Эксперты ESPN обсудили Кайри Ирвинга в эфире First Take.

«Что мне больше всего нравится в Ирвинге, это его зрелость и персональный рост. Это то, что Леброн Джеймс делал для него в «Кливленде». Тогда он не понимал этого. Он делает то же самое для Луки Дончича», – заявил Шэннон Шарп.

«Я бы пошел дальше. Он делает то, что от него ждали в «Бостоне». Что хотели увидеть, в меньшей степени, в «Бруклине», – добавил Стивен Эй Смит.

«Даллас» ведет 3-0 в финале Западной конференции.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Я бы больше сказал, это самый сильный плей-офф для Кайри
+1
0
+1
Да, видно как Кайри прям повзрослел. И в игре включается когда это нужно, и Луке отдает мяч и ведение игры.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий