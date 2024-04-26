Лука Дончич – первый по количеству степбэк трехочковых в сезоне-2023/24 с большим отрывом

Теги Леброн Джеймс Даллас Голден Стэйт Клипперс Лейкерс НБА Стефен Карри Джеймс Харден НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич забросил 201 степбэк трехочковый в сезоне-2023/24.

Это самый большой показатель в лиге. На втором месте по количеству трехочковых с отшагиванием находится разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри, реализовавший 86 подобных бросков.

Дончич результативно исполнил этот технический элемент больше раз, чем Карри, Джеймс Харден («Клипперс») и Леброн Джеймс («Лейкерс») вместе взятые.

Разыгрывающий «Далласа» забросил важный степбэк трехочковый с сопротивлением Хардена в концовке второго матча серии «Мэверикс» против «Клипперс» (96:93).

 

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2 комментария
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Не знаю, как для вас, а у меня есть ощущение, что парочка Лука-Ирвинг - это реинкарнация 2016 года (Леброн-Ирвинг). Не вижу никаких шансов у Клипперс пройти дальше с поломанным Каваем, а вот дальше уже будут подвиги, если эти двое будут играть как в последней игре.
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