Лука Дончич – первый по количеству степбэк трехочковых в сезоне-2023/24 с большим отрывом

Лука Дончич забросил 201 степбэк трехочковый в сезоне-2023/24.

Это самый большой показатель в лиге. На втором месте по количеству трехочковых с отшагиванием находится разыгрывающий « » , реализовавший 86 подобных бросков.

результативно исполнил этот технический элемент больше раз, чем Карри, («Клипперс») и (« ») вместе взятые.

Разыгрывающий « » забросил важный степбэк трехочковый с сопротивлением Хардена в концовке второго матча серии «Мэверикс» против « » (96:93).