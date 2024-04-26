Лука Дончич – первый по количеству степбэк трехочковых в сезоне-2023/24 с большим отрывом
Лука Дончич забросил 201 степбэк трехочковый в сезоне-2023/24.
Это самый большой показатель в лиге. На втором месте по количеству трехочковых с отшагиванием находится разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри, реализовавший 86 подобных бросков.
Дончич результативно исполнил этот технический элемент больше раз, чем Карри, Джеймс Харден («Клипперс») и Леброн Джеймс («Лейкерс») вместе взятые.
Разыгрывающий «Далласа» забросил важный степбэк трехочковый с сопротивлением Хардена в концовке второго матча серии «Мэверикс» против «Клипперс» (96:93).