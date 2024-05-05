Дебют Энтони Эдвардса в полуфинале конференции (43 очка) – третий в истории по результативности
Энтони Эдвардс набрал 43 очка в первом матче в полуфинале конференции в карьере.
Больше него в подобных обстоятельствах набирали защитник «Далласа» Лука Дончич в 2022 году в игре против «Финикса» (45 очков) и разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри в 2013 году против «Сан-Антонио» (44 очка).
Все трое игроков проводили свой четвертый сезон в НБА.
Благодаря усилиям Эдвардса, «Миннесота» одержала победу над «Денвером» в первом матче серии (106:99).