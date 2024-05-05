Дебют Энтони Эдвардса в полуфинале конференции (43 очка) – третий в истории по результативности

Теги Даллас Денвер Голден Стэйт Миннесота Финикс Сан-Антонио НБА Стефен Карри НБА плей-офф Лука Дончич Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс набрал 43 очка в первом матче в полуфинале конференции в карьере.

Больше него в подобных обстоятельствах набирали защитник «Далласа» Лука Дончич в 2022 году в игре против «Финикса» (45 очков) и разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри в 2013 году против «Сан-Антонио» (44 очка).

Все трое игроков проводили свой четвертый сезон в НБА.

Благодаря усилиям Эдвардса, «Миннесота» одержала победу над «Денвером» в первом матче серии (106:99).

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2 комментария
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Не знаю у кого как, а меня в процессе просмотра первой игры почему то не покидало ощущение, что теперь Наггетс будут находится в шкуре недавних Лейкерс, когда вот вроде ты поймал свою игру и даже ведешь в счете, но какая то неумолимая сила не позволяет забрать победу у соперника. Возможно это первое впечатление и оно обманчиво, но если Миннесота украдет и второй домашний для Денвера матч, это уже будет, пожалуй, не ощущение, а уверенность, что у денверского трио наступают трудные времена
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