Дебют Энтони Эдвардса в полуфинале конференции (43 очка) – третий в истории по результативности

Энтони Эдвардс набрал 43 очка в первом матче в полуфинале конференции в карьере.

Больше него в подобных обстоятельствах набирали защитник « » в 2022 году в игре против « » (45 очков) и разыгрывающий « » в 2013 году против « » (44 очка).

Все трое игроков проводили свой четвертый сезон в .

Благодаря усилиям , « » одержала победу над « » в первом матче серии (106:99).