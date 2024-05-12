Стивен Эй Смит: «Даллас будет в финале конференции, если Пи Джей Вашингтон продолжит играть на таком же уровне»

Стивен Эй Смит считает, что «Мэверикс» контролируют ход серии.

«Даллас» определенно будет в финале конференции, потому что они не проиграют «Оклахоме», если продолжит играть на таком же уровне. Я определенно не ожидал подобного. Мы смотрели в основном на и . И говорили о и Лайвли с точки зрения их габаритов и преимущества на щитах. Но мы не ожидали таких двух матчей от Вашингтона.

Кроме того, Кайри Ирвинг понимает, что у Вашингтона идет игра и не стремится взять инициативу на себя, потому что он может сделать это в любое время. Не забудем и про Тима Хардуэя.

На данный момент « » контролирует ход игры. Посмотрим, что произойдет в четвертом матче», – заявил эксперт ESPN.

«Мэверикс» опережают «Тандер» в серии второго раунда плей-офф (2-1) перед второй домашней встречей.