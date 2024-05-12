Стивен Эй Смит: «Даллас будет в финале конференции, если Пи Джей Вашингтон продолжит играть на таком же уровне»
Стивен Эй Смит считает, что «Мэверикс» контролируют ход серии.
«Даллас» определенно будет в финале конференции, потому что они не проиграют «Оклахоме», если Пи Джей Вашингтон продолжит играть на таком же уровне. Я определенно не ожидал подобного. Мы смотрели в основном на Луку Дончича и Кайри Ирвинга. И говорили о Гэффорде и Лайвли с точки зрения их габаритов и преимущества на щитах. Но мы не ожидали таких двух матчей от Вашингтона.
Кроме того, Кайри Ирвинг понимает, что у Вашингтона идет игра и не стремится взять инициативу на себя, потому что он может сделать это в любое время. Не забудем и про Тима Хардуэя.
На данный момент «Даллас» контролирует ход игры. Посмотрим, что произойдет в четвертом матче», – заявил эксперт ESPN.
«Мэверикс» опережают «Тандер» в серии второго раунда плей-офф (2-1) перед второй домашней встречей.