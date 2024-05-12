Стивен Эй Смит: «Даллас будет в финале конференции, если Пи Джей Вашингтон продолжит играть на таком же уровне»

Теги Даллас НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич Стивен Эй Смит Пи Джей Вашингтон Дэниэл Гэффорд Дерек Лайвли Баскетбол

Стивен Эй Смит считает, что «Мэверикс» контролируют ход серии.

«Даллас» определенно будет в финале конференции, потому что они не проиграют «Оклахоме», если Пи Джей Вашингтон продолжит играть на таком же уровне. Я определенно не ожидал подобного. Мы смотрели в основном на Луку Дончича и Кайри Ирвинга. И говорили о Гэффорде и Лайвли с точки зрения их габаритов и преимущества на щитах. Но мы не ожидали таких двух матчей от Вашингтона.

Кроме того, Кайри Ирвинг понимает, что у Вашингтона идет игра и не стремится взять инициативу на себя, потому что он может сделать это в любое время. Не забудем и про Тима Хардуэя.

На данный момент «Даллас» контролирует ход игры. Посмотрим, что произойдет в четвертом матче», – заявил эксперт ESPN.

«Мэверикс» опережают «Тандер» в серии второго раунда плей-офф (2-1) перед второй домашней встречей.

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3 комментария
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