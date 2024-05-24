Шэмс Чарания: «Джей Джей Редик является основным кандидатом на позицию главного тренера «Лейкерс»

Шэмс Чарания прокомментировал ход собеседований «Лейкерс».

« » считают, что с их ростером они должны были лучше показать себя в этом розыгрыше плей-офф. В следующем сезоне они не собираются играть в плей-ин и бороться за седьмую позицию.

На прошлой неделе клуб провел встречу с в Чикаго на драфт-комбайне. Это был длинный разговор, стороны хотели узнать друг друга получше. Он стал первым кандидатом, с которым провели встречу лицом к лицу. На этой неделе заканчивается первый раунд переговоров. Вторая стадия начнется на следующей неделе.

На данный момент, по моему мнению и по разговорам в лиге, Редик является основным кандидатом на роль главного тренера. Есть положительное мнение о нем как о тренере на ближайшее будущее, так и на длительный срок

Многие люди начинают понимать ситуацию. Редик комментирует плей-офф и освободится после финалов. У «Лейкерс» есть время провести все необходимые интервью», – заявил инсайдер.