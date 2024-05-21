«Лейкерс» считают, что у Джей Джей Редика есть потенциал стать тренером, похожим на Пэта Райли

Джей Джей Редик считается фаворитом на пост главного тренера «Лейкерс».

Согласно сообщению инсайдеров Шэмса Чарании и Джована Бухи, «Лейкерс» видят в Редике потенциал стать тренером, похожим на Пэта Райли.

« — бывший игрок и медиа-аналитик — вызвал много шума в лиге как претендент на пост главного тренера « ». По словам источников в лиге, «Лейкерс» увлечены потенциалом Редика и рассматривают его как перспективного тренера, похожего на , который способен как помочь команде в краткосрочной перспективе, так и руководить ей в течение многих лет», – пишет The Athletic.