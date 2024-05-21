«Лейкерс» считают, что у Джей Джей Редика есть потенциал стать тренером, похожим на Пэта Райли
Джей Джей Редик считается фаворитом на пост главного тренера «Лейкерс».
Согласно сообщению инсайдеров Шэмса Чарании и Джована Бухи, «Лейкерс» видят в Редике потенциал стать тренером, похожим на Пэта Райли.
«Редик — бывший игрок и медиа-аналитик — вызвал много шума в лиге как претендент на пост главного тренера «Лейкерс». По словам источников в лиге, «Лейкерс» увлечены потенциалом Редика и рассматривают его как перспективного тренера, похожего на Пэта Райли, который способен как помочь команде в краткосрочной перспективе, так и руководить ей в течение многих лет», – пишет The Athletic.
Реддик умный мужик и по спортивному хотелось бы посмотреть на него в условном Шарлотт, чтобы поработал в более свободных условиях. Но с медийной точки зрения Лейкерс - самый жирный вариант. Даже если через год уволят, он не потеряет шансы в Лиге. Возможно, Джей Джей покажет что-то необычное, ведь терять особо нечего, а Лейкерс как раз нужны нестандартные решения, если не будет радикального усиления.
Могу ошибаться, но у меня стойкое впечатление, что в НБА есть 5 типов тренеров
1) Тренеры династий, вокруг которых стрится франшизы: Пэт Райли, Фил Джексон, Попович, Споэльстра, Керр( не надо мне говорить про то какой Керр тренер только. Во круг него построилась династия)
2) Тренеры, которых берут с расчетом на построение династии, но у них не выходит
3) Тренеры, которых берут под контретный сезон, чтобы они дали максимум результата сейчас
4) Тренеры, которые тренируют сливающие команды
5) Просто так себе тренеры
Так вот, Лейкерс - не сливающая команда очевидно. А значит им нужно будет нанять тренера, который согласится взять к себе помошником Рэддика, понимая, что тот должен будет его заменить. И ни один из 3-х первых категорий тренер, на такое не согласится. Я не знаю, как можно с одной стороны нанимать тренера с которым ты собираешься выигрывать последнее чемпионство Леброна, и при этом навязывать ему в помошники Рэддика с явным намёком на то, что если у тебя не выйдет мы вот его на твоё место метим.
Не, тут нужно либо верить в Рэддика как в нового Споэльстру, либо уже смириться, что он не подходит и дать ему возможность поработать, может быть и помошником, но в другой команде, где он не будет выглядить как сменьщик для временщика.
К слову, Райли с которым его сравнивают работал ассистентом в Лейкерс 2 года и первое тренерское чемпионство выиграл именно ассистентом)