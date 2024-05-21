«Лейкерс» считают, что у Джей Джей Редика есть потенциал стать тренером, похожим на Пэта Райли

Теги Лейкерс Пэт Райли Джей Джей Редик НБА Баскетбол

Джей Джей Редик считается фаворитом на пост главного тренера «Лейкерс».

Согласно сообщению инсайдеров Шэмса Чарании и Джована Бухи, «Лейкерс» видят в Редике потенциал стать тренером, похожим на Пэта Райли.

«Редик — бывший игрок и медиа-аналитик — вызвал много шума в лиге как претендент на пост главного тренера «Лейкерс». По словам источников в лиге, «Лейкерс» увлечены потенциалом Редика и рассматривают его как перспективного тренера, похожего на Пэта Райли, который способен как помочь команде в краткосрочной перспективе, так и руководить ей в течение многих лет», – пишет The Athletic.

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14 комментариев
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Было бы интересно на это посмотреть, ещё если и подкаст с Леброном останется. НБА ведь в первую очередь шоу (в хорошем смысле слова) и такой поворот сюжета создаст кучу интересных ситуаций.

Реддик умный мужик и по спортивному хотелось бы посмотреть на него в условном Шарлотт, чтобы поработал в более свободных условиях. Но с медийной точки зрения Лейкерс - самый жирный вариант. Даже если через год уволят, он не потеряет шансы в Лиге. Возможно, Джей Джей покажет что-то необычное, ведь терять особо нечего, а Лейкерс как раз нужны нестандартные решения, если не будет радикального усиления.
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Ответ Chistian Jadson
Ассистентом для начала, да, а если сразу тренером то это явно «мои кореша»
Стив Керр тож без тренерского опыта был, вроде ниче
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Понятно, если эти Бухи начинают такое разгонять - будет Редик.
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Мнение Лейкерс понятно. Теперь послушаем мнение Леброна..
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"And i guarantee everybody here, next year we’re gonna lose to Denver in 6."
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Если волосы чуть отрастит и зачешет бриолином назад - то очень может быть.
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Редик уж точно не будет хуже Хэма, который с лицом тренера стоял и наблюдал за рывками соперников, копив таймауты до следующих сезонов
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Ответ Chistian Jadson
Ассистентом для начала, да, а если сразу тренером то это явно «мои кореша»
Не знаю. По моему в баскете так не работает, что сначала ассистентом, а уже потом...
Могу ошибаться, но у меня стойкое впечатление, что в НБА есть 5 типов тренеров

1) Тренеры династий, вокруг которых стрится франшизы: Пэт Райли, Фил Джексон, Попович, Споэльстра, Керр( не надо мне говорить про то какой Керр тренер только. Во круг него построилась династия)
2) Тренеры, которых берут с расчетом на построение династии, но у них не выходит
3) Тренеры, которых берут под контретный сезон, чтобы они дали максимум результата сейчас
4) Тренеры, которые тренируют сливающие команды
5) Просто так себе тренеры

Так вот, Лейкерс - не сливающая команда очевидно. А значит им нужно будет нанять тренера, который согласится взять к себе помошником Рэддика, понимая, что тот должен будет его заменить. И ни один из 3-х первых категорий тренер, на такое не согласится. Я не знаю, как можно с одной стороны нанимать тренера с которым ты собираешься выигрывать последнее чемпионство Леброна, и при этом навязывать ему в помошники Рэддика с явным намёком на то, что если у тебя не выйдет мы вот его на твоё место метим.

Не, тут нужно либо верить в Рэддика как в нового Споэльстру, либо уже смириться, что он не подходит и дать ему возможность поработать, может быть и помошником, но в другой команде, где он не будет выглядить как сменьщик для временщика.
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Ответ Forza
Не знаю. По моему в баскете так не работает, что сначала ассистентом, а уже потом... Могу ошибаться, но у меня стойкое впечатление, что в НБА есть 5 типов тренеров 1) Тренеры династий, вокруг которых стрится франшизы: Пэт Райли, Фил Джексон, Попович, Споэльстра, Керр( не надо мне говорить про то какой Керр тренер только. Во круг него построилась династия) 2) Тренеры, которых берут с расчетом на построение династии, но у них не выходит 3) Тренеры, которых берут под контретный сезон, чтобы они дали максимум результата сейчас 4) Тренеры, которые тренируют сливающие команды 5) Просто так себе тренеры Так вот, Лейкерс - не сливающая команда очевидно. А значит им нужно будет нанять тренера, который согласится взять к себе помошником Рэддика, понимая, что тот должен будет его заменить. И ни один из 3-х первых категорий тренер, на такое не согласится. Я не знаю, как можно с одной стороны нанимать тренера с которым ты собираешься выигрывать последнее чемпионство Леброна, и при этом навязывать ему в помошники Рэддика с явным намёком на то, что если у тебя не выйдет мы вот его на твоё место метим. Не, тут нужно либо верить в Рэддика как в нового Споэльстру, либо уже смириться, что он не подходит и дать ему возможность поработать, может быть и помошником, но в другой команде, где он не будет выглядить как сменьщик для временщика.
Просто все с ума посходили после Керра и Нерса, которые стали чемпионами с нуля в первый сезон. И теперь перебирают до талого пока не повезет. Даже найдись сечас условный новый Споэльстра, его бы выбросили после 1 сезона.
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Ответ Lays
Стив Керр тож без тренерского опыта был, вроде ниче
Ну Керр был ген. менеджером Санс, да и в ГСВ пришел когда ему под 50 было, а у Редика с Леброном разница полгода) это я не к тому, что Редик гарантировано плохой вариант и тд, если ЛАЛ в данный момент нужен у руля человек, помогающий Леброну организовывать игру задуманную им самим по сути, то почему нет

К слову, Райли с которым его сравнивают работал ассистентом в Лейкерс 2 года и первое тренерское чемпионство выиграл именно ассистентом)
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Ответ Forza
Не знаю. По моему в баскете так не работает, что сначала ассистентом, а уже потом... Могу ошибаться, но у меня стойкое впечатление, что в НБА есть 5 типов тренеров 1) Тренеры династий, вокруг которых стрится франшизы: Пэт Райли, Фил Джексон, Попович, Споэльстра, Керр( не надо мне говорить про то какой Керр тренер только. Во круг него построилась династия) 2) Тренеры, которых берут с расчетом на построение династии, но у них не выходит 3) Тренеры, которых берут под контретный сезон, чтобы они дали максимум результата сейчас 4) Тренеры, которые тренируют сливающие команды 5) Просто так себе тренеры Так вот, Лейкерс - не сливающая команда очевидно. А значит им нужно будет нанять тренера, который согласится взять к себе помошником Рэддика, понимая, что тот должен будет его заменить. И ни один из 3-х первых категорий тренер, на такое не согласится. Я не знаю, как можно с одной стороны нанимать тренера с которым ты собираешься выигрывать последнее чемпионство Леброна, и при этом навязывать ему в помошники Рэддика с явным намёком на то, что если у тебя не выйдет мы вот его на твоё место метим. Не, тут нужно либо верить в Рэддика как в нового Споэльстру, либо уже смириться, что он не подходит и дать ему возможность поработать, может быть и помошником, но в другой команде, где он не будет выглядить как сменьщик для временщика.
Исходя из твоих типов тренеров, им нужен именно третий вариант, Леброн, очевидно, все еще надеется выиграть чемпионство, но ему нужен не тренер, который будет строить там все исходя из его личной баскетбольной программы, ему интересен именно тренер, поддерживающий и развивающий игру разработанную самим Леброном, в этом случае Редик один из лучших доступных вариантов
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Ответ Van
Было бы интересно на это посмотреть, ещё если и подкаст с Леброном останется. НБА ведь в первую очередь шоу (в хорошем смысле слова) и такой поворот сюжета создаст кучу интересных ситуаций. Реддик умный мужик и по спортивному хотелось бы посмотреть на него в условном Шарлотт, чтобы поработал в более свободных условиях. Но с медийной точки зрения Лейкерс - самый жирный вариант. Даже если через год уволят, он не потеряет шансы в Лиге. Возможно, Джей Джей покажет что-то необычное, ведь терять особо нечего, а Лейкерс как раз нужны нестандартные решения, если не будет радикального усиления.
.... "Не потеряет шансы"... Стив Нэш?...
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