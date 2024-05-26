Эл Хорфорд стал самым возрастным игроком, реализовавшим 7 трехочковых бросков в плей-офф НБА

Эл Хорфорд забросил 7 трехочковых в третьем матче с «Индианой».

37-летний центровой «Бостона» набрал 23 очка, 5 подборов и 3 блока, реализовав 8 из 14 бросков с игры и 7 из 12 трехочковых.

стал самым возрастным баскетболистом, забросившим 7 трехочковых в матче плей-офф .

«Спасибо богу за то, что дал мне эту возможность, поставил меня в эту ситуацию. Главной для нас стала выдержка. Мы продолжали играть, верить друг в друга», – прокомментировал свое успешное выступление центровой.

« » ведет в финальной серии Восточной конференции – 3-0.