Эл Хорфорд стал самым возрастным игроком, реализовавшим 7 трехочковых бросков в плей-офф НБА

Теги Бостон Индиана НБА Баскетбол - видео Эл Хорфорд НБА плей-офф Баскетбол

Эл Хорфорд забросил 7 трехочковых в третьем матче с «Индианой».

37-летний центровой «Бостона» набрал 23 очка, 5 подборов и 3 блока, реализовав 8 из 14 бросков с игры и 7 из 12 трехочковых.

Хорфорд стал самым возрастным баскетболистом, забросившим 7 трехочковых в матче плей-офф НБА.

«Спасибо богу за то, что дал мне эту возможность, поставил меня в эту ситуацию. Главной для нас стала выдержка. Мы продолжали играть, верить друг в друга», – прокомментировал свое успешное выступление центровой.

«Бостон» ведет в финальной серии Восточной конференции – 3-0.

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8 комментариев
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Не зря на драфте 2007-го был выбран 3-м, наконец выходит на проектные мощности и вступает в прайм)
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Казалось, что хорфорд закончился в филе
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Мужику уже 78, а все еще зажигает на высоком уровне. Хорош
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Перспективный игрок, в будущем станет членом зала славы
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Охренеть, вот ведь мазафакер
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Кто был предыдущим самым возрастным?
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