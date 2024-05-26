Джо Маззулла: «Как только мы осознали, что проигрываем с двузначной разницей на выезде в 3-м матче против «Индианы», стало очень весело»
Джо Маззулла высказался о камбэке «Бостона» после «-18» в 3-м матче с «Индианой».
«Отставание на 10 очков на выезде в матче плей-офф не должно быть ничем иным, как нормой. Как только мы осознали, что проигрываем с двузначной разницей на выезде в третьем матче против «Индианы», стало очень весело.
Мне нравится подход, который мы выбрали. Мне понравился наш настрой. Мы хорошо действовали на обеих сторонах площадки и действовали так, как нужно для победы. Вот как должны проходить игры. Нужно уметь побеждать разными способами. Нужно уметь справляться с трудностями. И я считаю, что наши ребята отлично справились», – сказал главный тренер «Бостона».
Должно быть иначе потому что этот Бостон намного сильнее любого другого Бостона, который сливался. В этот Бостон добавили Джру Холидея и Порзингиса. И этот Бостон выиграл регулярку, взяв 64 победы.