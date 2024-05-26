Рик Карлайл о неучастии Тайриза Халибертона в 3-м матче: «Решение было принято против его воли»

Теги травмы Бостон Индиана Рик Карлайл НБА НБА плей-офф Тайриз Халибертон Баскетбол

Рик Карлайл заявил, что Тайриз Халибертон очень хотел сыграть в 3-м матче.

«Тайриз очень хочет играть.

Он отчаянно хочет играть. Но решение по поводу сегодняшнего матча было принято против его воли. Было решено, что его участие в сегодняшнем матче недопустимо.

Он чувствует себя лучше. Посмотрим, в каком состоянии он будет в понедельник», – сказал главный тренер «Индианы».

Лидер «Пэйсерс» пропустил 3-й матч финала Восточной конференции против «Бостона» (111:114, 0-3) из-за растяжения задней поверхности левого бедра. Его участие в 4-м матче находится под вопросом.

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