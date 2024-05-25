Паулюс Мотеюнас о возможном вступлении «Дубая» в Евролигу: «Мы ведем переговоры»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Адриатическая лига Паулюс Мотеюнас Баскетбол

Паулюс Мотеюнас высказался о возможном участии «Дубая» в чемпионате Евролиги.

«Дубай» будет играть в Адриатической лиге в следующем сезоне. Мы ведем с ними переговоры. На сегодняшний день у нас нет уверенности насчет следующего сезона, но мы продолжим переговоры. У нас есть их предложение», – сказал исполнительный директор Евролиги.

Адриатическая лига и «Дубай» подписали многолетнее соглашение и официально объявили о начале сотрудничества. Команда начнет выступление в лиге в сезоне-2024/25.

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