Шарунас Ясикявичюс о матче за 3-е место: «Отстой. Не знаю, зачем он нужен»

Теги Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Баскетбол

Шарунас Ясикявичюс высказал свое мнение о матче за 3-е место Евролиги.

«Отстой. Настоящий отстой. Мы все время говорим об этом, но никто не хочет ничего менять.

Каждый раз повторяю одно и то же. Нужно проявить уважение к людям, которые приехали в Берлин. Но не уверен, что эти люди хотят смотреть матч за третье место.

Не знаю, для чего нужен этот матч. Но ничего не поделаешь, есть много вопросов, по которым к нам не прислушиваются», – сказал главный тренер «Фенербахче».

Завтра «Фенербахче» встретится с «Олимпиакосом» в матче за 3-е место.

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