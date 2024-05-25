Деян Бодирога: «У чемпиона Адриатической лиги будет приоритет на получение wildcard Евролиги»

Чемпион Адриатической лиги имеет приоритет на получение wildcard Евролиги.

Президент Евролиги Деян Бодирога прояснил ситуацию с wildcard для победителя нынешнего сезона лиги, которым стала «Црвена Звезда».

«У чемпиона Адриатической лиги нет wildcard, но у него есть приоритет на получение места в Евролиге», – сказал Бодирога в интервью Eurohoops.

« » обыграла « » со счетом 3-0 в финальной серии плей-офф Адриатической лиги.