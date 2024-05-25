Деян Бодирога: «У чемпиона Адриатической лиги будет приоритет на получение wildcard Евролиги»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Деян Бодирога Партизан Црвена Звезда Адриатическая лига Баскетбол

Чемпион Адриатической лиги имеет приоритет на получение wildcard Евролиги.

Президент Евролиги Деян Бодирога прояснил ситуацию с wildcard для победителя нынешнего сезона Адриатической лиги, которым стала «Црвена Звезда».

«У чемпиона Адриатической лиги нет wildcard, но у него есть приоритет на получение места в Евролиге», – сказал Бодирога в интервью Eurohoops.

«Црвена Звезда» обыграла «Партизан» со счетом 3-0 в финальной серии плей-офф Адриатической лиги.

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