Гершон Ябуселе о Матиасе Лессоре: «Он мой друг, но в воскресенье будет война»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос Реал Гершон Ябуселе Матиас Лессор Баскетбол

Гершон Ябуселе ждет встречи со своим другом Матиасом Лессором в финале Евролиги.

«Обязательно встречусь с ним в отеле. Матиас — мой кореш, поэтому я рад сыграть против него в этом матче.

Он провел потрясающий сезон. Я звонил ему и говорил об этом, когда он номинировался на звание MVP. Я говорил ему, что, возможно, он получит эту награду, не считая моего кореша Факу Кампаццо, конечно. Я рад за него. Он мой друг, но в воскресенье будет война, и мы постараемся одержать победу», – сказал форвард «Реала».

Завтра «Реал» встретится с «Панатинаикосом» в финале Евролиги.

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