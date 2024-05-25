Паулюс Мотеюнас: «Сербский рынок невероятен и очень важен для Евролиги»

Паулюс Мотеюнас высказался об участии двух сербских команд в чемпионате Евролиги.

«Сербский рынок невероятен и очень важен для Евролиги.

Но никто не хочет того, что мы видели на недавнем финале лиги, это никому не идет на пользу. Общее впечатление от присутствия двух сербских команд положительное, однако этот инцидент между двумя командами Евролиги в национальной лиге не идет на пользу», – сказал исполнительный директор .