Паулюс Мотеюнас: «Сербский рынок невероятен и очень важен для Евролиги»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан Црвена Звезда Адриатическая лига Паулюс Мотеюнас Баскетбол

Паулюс Мотеюнас высказался об участии двух сербских команд в чемпионате Евролиги.

«Сербский рынок невероятен и очень важен для Евролиги.

Но никто не хочет того, что мы видели на недавнем финале Адриатической лиги, это никому не идет на пользу. Общее впечатление от присутствия двух сербских команд положительное, однако этот инцидент между двумя командами Евролиги в национальной лиге не идет на пользу», – сказал исполнительный директор Евролиги.

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