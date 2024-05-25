«Пэйсерс» обеспокоены состоянием Тайриза Халибертона

Теги травмы Бостон Индиана НБА НБА плей-офф Тайриз Халибертон Баскетбол

Тайриз Халибертон может пропустить остаток финала конференции против «Бостона».

«Индиана» всерьез обеспокоена тем, что разыгрывающий Тайриз Халибертон может пропустить оставшуюся часть финала Восточной конференции против «Бостона» (0-2) или не оказать должного влияния на игру команды, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

По словам Воджнаровски, Халибертон сделает все возможное, чтобы сыграть против «Селтикс», но вполне вероятно, что его физическое состояние будет далеко от 100 процентов.

Лидер «Индианы» вынужден был покинуть площадку по ходу третьей четверти второй встречи из-за проблем с мышцей задней поверхности левого бедра. Халибертона также беспокоит шея.

Решение об участии Халибертона в 3-м матче серии будет принято перед началом игры.

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2 комментария
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Если задняя поверхность бедра, то Пэйсерс досвидос.
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опять травма за Бостон ухух
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