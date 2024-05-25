«Пэйсерс» обеспокоены состоянием Тайриза Халибертона

Тайриз Халибертон может пропустить остаток финала конференции против «Бостона».

« » всерьез обеспокоена тем, что разыгрывающий может пропустить оставшуюся часть финала Восточной конференции против « » (0-2) или не оказать должного влияния на игру команды, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

По словам Воджнаровски, Халибертон сделает все возможное, чтобы сыграть против «Селтикс», но вполне вероятно, что его физическое состояние будет далеко от 100 процентов.

Лидер «Индианы» вынужден был покинуть площадку по ходу третьей четверти второй встречи из-за проблем с мышцей задней поверхности левого бедра. Халибертона также беспокоит шея.

Решение об участии Халибертона в 3-м матче серии будет принято перед началом игры.