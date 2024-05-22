Тайриз Халибертон: «Знаем, что можем играть с «Бостоном»

Тайриз Халибертон назвал позитивные моменты по итогам 1-го матча с «Бостоном».

За 27 секунд до завершения четвертой четверти «Пэйсерс» вели 3 очка, но допустили две потери и позволили Джейлену Брауну перевести игру в овертайм.

«Селтикс» победили со счетом 133:128 ОТ, 1-0.

«Знаем, что можем играть с этими парнями. Знаем, что мы здесь не просто так. Так обидно из-за этих моментов в концовке, нам казалось, что мы близки к победе. Но победы не случилось.

Но есть и обнадеживающие моменты. Мы были очень плохи в первых матчах двух предыдущих серий. Сегодня же были в порядке на протяжении 47 минут, не смогли только выдержать этот уровень все 48», – признался лидер «Пэйсерс».