Тайриз Халибертон: «Знаем, что можем играть с «Бостоном»

Теги Бостон Индиана НБА НБА плей-офф Тайриз Халибертон Баскетбол

Тайриз Халибертон назвал позитивные моменты по итогам 1-го матча с «Бостоном».

За 27 секунд до завершения четвертой четверти «Пэйсерс» вели 3 очка, но допустили две потери и позволили Джейлену Брауну перевести игру в овертайм. 

«Селтикс» победили со счетом 133:128 ОТ, 1-0.

«Знаем, что можем играть с этими парнями. Знаем, что мы здесь не просто так. Так обидно из-за этих моментов в концовке, нам казалось, что мы близки к победе. Но победы не случилось.

Но есть и обнадеживающие моменты. Мы были очень плохи в первых матчах двух предыдущих серий. Сегодня же были в порядке на протяжении 47 минут, не смогли только выдержать этот уровень все 48», – признался лидер «Пэйсерс».

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4 комментария
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Давай Индиана… удиви!
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Понеслась, сопли-вопли... Побеждает сильнейший. Бостон с победой..
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Просто отдали игру которая была их по праву. Тем не менее, он верно сказал. Самые лучшие впечатления от игры Индианы несмотря на поражение. Серия с НЙ видать их закалила. Не отпускали на протяжении всей игры, и казалось, что вот вот достанут, выйдут вперед, и победят. Все и было почти так, доставали по ходу игры, затем все таки ближе к концовки вышли вперед, но не смогли победить. Просто детские ошибки, их никак не объяснить, вот он мяч в руках высококлассного игрока, и он теряет его на ровном месте... То не могут зафиксировать мяч в руках после подбора. То в последней атаке не могут придумать бросок... Но если продолжат так играть, вполне могут обыгрывать Бостон. Ничего Бостон сверхъестественного не показал, играли хорошо, но победили благодаря тому, что воспользовались ошибками Индианы.
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