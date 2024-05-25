Участие Тайриза Халибертона в 3-м матче против «Бостона» под вопросом
Тайриз Халибертон может пропустить третий матч серии против «Бостона».
Лидер «Индианы» вынужден был покинуть площадку по ходу третьей четверти второй встречи из-за проблем с мышцей задней поверхности левого бедра.
Сейчас плеймейкер значится в списке травмированных с пометкой «под вопросом». Халибертона также беспокоит шея, которую он повредил в результате столкновения с Джейленом Брауном.
«Селтикс» победили 126:110 и ведут в финале Востока 2-0. Халибертон успел набрать 10 очков и 8 передач. Третья игра намечена на субботу.
Поэтому кажется, что с травмой бедра можно играть, а с сухожилием скорее всего аут.
Было бы круто ещё его самого послушать. Многие игроки часто высказываются после таких небольших повреждений, как себя чувствуют и косвенно дают прогноз.