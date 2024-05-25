Участие Тайриза Халибертона в 3-м матче против «Бостона» под вопросом

Теги травмы Бостон Индиана НБА НБА плей-офф Тайриз Халибертон Баскетбол

Тайриз Халибертон может пропустить третий матч серии против «Бостона».

Лидер «Индианы» вынужден был покинуть площадку по ходу третьей четверти второй встречи из-за проблем с мышцей задней поверхности левого бедра.

Сейчас плеймейкер значится в списке травмированных с пометкой «под вопросом». Халибертона также беспокоит шея, которую он повредил в результате столкновения с Джейленом Брауном.

«Селтикс» победили 126:110 и ведут в финале Востока 2-0. Халибертон успел набрать 10 очков и 8 передач. Третья игра намечена на субботу.

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3 комментария
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Травма мышц поверхности бедра звучит не так стремно, как подколенное сухожилие, о котором пишут во многих других источниках. Водж написал, что это рецидив его травмы в январе, когда он пропустил около 10 матчей.

Поэтому кажется, что с травмой бедра можно играть, а с сухожилием скорее всего аут.
Было бы круто ещё его самого послушать. Многие игроки часто высказываются после таких небольших повреждений, как себя чувствуют и косвенно дают прогноз.
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Ответ За Селтикс с 2012
Травма мышц поверхности бедра звучит не так стремно, как подколенное сухожилие, о котором пишут во многих других источниках. Водж написал, что это рецидив его травмы в январе, когда он пропустил около 10 матчей. Поэтому кажется, что с травмой бедра можно играть, а с сухожилием скорее всего аут. Было бы круто ещё его самого послушать. Многие игроки часто высказываются после таких небольших повреждений, как себя чувствуют и косвенно дают прогноз.
смотря какая. если надрыв нормальный, то это просто боль при каждом шаге. нельзя напряч бедро тупо, то есть не ускориться.
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