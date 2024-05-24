Тайриз Халибертон не смог доиграть 2-й матч против «Бостона» из-за травмы

Тайриз Халибертон получил травму.

Лидер «Индианы» вынужден был покинуть площадку по ходу третьей четверти второго матча серии с « » из-за проблем с мышцей задней поверхности левого бедра.

По словам главного тренера «Пэйсерс» Рика Карлайла, больше информации о состоянии разыгрывающего команда узнает после обследования в пятницу.

«Селтикс» победили 126:110 и ведут в финале Востока 2-0. Халибертон успел набрать 10 очков и 8 передач.