Тайриз Халибертон не смог доиграть 2-й матч против «Бостона» из-за травмы
Тайриз Халибертон получил травму.
Лидер «Индианы» вынужден был покинуть площадку по ходу третьей четверти второго матча серии с «Бостоном» из-за проблем с мышцей задней поверхности левого бедра.
По словам главного тренера «Пэйсерс» Рика Карлайла, больше информации о состоянии разыгрывающего команда узнает после обследования в пятницу.
«Селтикс» победили 126:110 и ведут в финале Востока 2-0. Халибертон успел набрать 10 очков и 8 передач.