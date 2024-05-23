Эргин Атаман: «Маленький инцидент с маленькими людьми, которые не представляют фанатов «Фенербахче»
Эргин Атаман прокомментировал столкновение с болельщиками.
«Хочу поблагодарить всех, кто выразил поддержку, начиная с главы Евролиги и немецкой полиции.
На этой пресс-конференции я не хочу обсуждать этот маленький инцидент с маленькими людьми, которые не представляют основную массу фанатов «Фенербахче». Всего 10-15 провокаторов.
Я уважаю болельщиков «Фенербахче» и сам клуб», – заключил главный тренер «Панатинаикоса».
Атаман поссорился с группой болельщиков турецкого клуба в преддверии «Финала четырех» Евролиги в Берлине.