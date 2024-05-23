Лука Дончич о «Реале»: «Я выгрывал там, это остается с тобой навсегда»

Теги Даллас Turkish Airlines EuroLeague Реал НБА НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич ностальгически ответил на вопрос о «Реале».

Журналисты спросили о влиянии ранних лет карьеры в испанском клубе на способность словенского разыгрывающего изменить ход встречи.

«Определенно. После нескольких лет в «Реале», а я там побеждал, это все остается с тобой навсегда. Иногда ты просто вспоминаешь эти прекрасные моменты после побед, и они помогают понять суть этих побед», – ответил Дончич.

Защитник провел четыре сезона в «Реале» до попадания в НБА. Дончич стал чемпионом Евролиги и MVP сезона-2017/18.

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3 комментария
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Какой же все-таки великий клуб Реал Мадрид!!! Сколько звезд футбола и баскетбола считают его своим домом !!!
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Моя ыгра, моя ыгра...
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Было бы здорово если Лука спустя годы вернется в Реал и завершит там карьеру.
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