Лука Дончич о «Реале»: «Я выгрывал там, это остается с тобой навсегда»
Лука Дончич ностальгически ответил на вопрос о «Реале».
Журналисты спросили о влиянии ранних лет карьеры в испанском клубе на способность словенского разыгрывающего изменить ход встречи.
«Определенно. После нескольких лет в «Реале», а я там побеждал, это все остается с тобой навсегда. Иногда ты просто вспоминаешь эти прекрасные моменты после побед, и они помогают понять суть этих побед», – ответил Дончич.
Защитник провел четыре сезона в «Реале» до попадания в НБА. Дончич стал чемпионом Евролиги и MVP сезона-2017/18.