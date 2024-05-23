Лука Дончич о «Реале»: «Я выгрывал там, это остается с тобой навсегда»

Лука Дончич ностальгически ответил на вопрос о «Реале».

Журналисты спросили о влиянии ранних лет карьеры в испанском клубе на способность словенского разыгрывающего изменить ход встречи.

«Определенно. После нескольких лет в «Реале», а я там побеждал, это все остается с тобой навсегда. Иногда ты просто вспоминаешь эти прекрасные моменты после побед, и они помогают понять суть этих побед», – ответил Дончич.

Защитник провел четыре сезона в « » до попадания в . стал чемпионом и MVP сезона-2017/18.