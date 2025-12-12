Бобби Портис начал провоцировать Джейлена Брауна, забив через него сложный бросок, и получил технический
Портис решил бросить вызов Брауну.
По ходу матча против «Милуоки» форвард «Бостона» Джейлен Браун вступил в перепалку с защитником «Бакс» Кевином Портером.
В одном из последующих эпизодов форвард «оленей» Бобби Портис забросил сложный мяч через Брауна и высказал ему в лицо свои мысли, за что получил техническое замечание.
Игра закончилась победой «Милуоки» – 116:101. На счету Портиса 27 очков и 10 подборов, у Брауна 30 очков, а у Портера трипл-дабл: 18 очков, 10 подборов, 13 передач.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
