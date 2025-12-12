  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Бобби Портис начал провоцировать Джейлена Брауна, забив через него сложный бросок, и получил технический
Видео
1

Бобби Портис начал провоцировать Джейлена Брауна, забив через него сложный бросок, и получил технический

Портис решил бросить вызов Брауну.

По ходу матча против «Милуоки» форвард «Бостона» Джейлен Браун вступил в перепалку с защитником «Бакс» Кевином Портером

В одном из последующих эпизодов форвард «оленей» Бобби Портис забросил сложный мяч через Брауна и высказал ему в лицо свои мысли, за что получил техническое замечание.

Игра закончилась победой «Милуоки» – 116:101. На счету Портиса 27 очков и 10 подборов, у Брауна 30 очков, а у Портера трипл-дабл: 18 очков, 10 подборов, 13 передач.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
logoМилуоки
logoДжейлен Браун
logoНБА
logoКевин Портер
logoБобби Портис
logoБостон
logoБаскетбол - видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейк Фишер: «Единственный игрок, на которого «Уорриорз» согласятся обменять Дрэймонда Грина – это Яннис Адетокумбо»
11 декабря, 15:16
Майлз Тернер о положении «Милуоки»: «Я не считаю, что пора паниковать»
11 декабря, 14:55
Кевин Портер: «Гарантирую, что когда мы станем выигрывать, вы все равно не услышите ничего позитивного о «Бакс»
11 декабря, 05:14
Главные новости
Джей Джей Редик: «Лейкерс» сделают все возможное, чтобы стать хорошей командой в защите»
4 минуты назад
«Клипперс» отменили тренировку из-за неполного состава, Тайрон Лю отказался называть имена недоступных игроков
10 минут назад
Кармело Энтони: «Если бы Леброн захотел, то лидировал бы в НБА по результативности в 23-м сезоне»
14 минут назад
Джейлен Уильямс о результате 73-9: «Есть более важная цель, чем этот рекорд»
28 минут назад
Вембаньяма о противостоянии с Холмгреном: «Любого игрока сложно опекать, когда тебе приходится помогать против MVP»
32 минуты назад
Джейлен Саггс травмировал бедро в полуфинале Кубка НБА. В первой половине игрок «Орландо» набрал 25 очков
44 минуты назад
Эван Мобли пропустит от 2 до 4 недель из-за растяжения икроножной мышцы
49 минут назад
Джейлен Брансон уронил на паркет Энтони Блэка и набрал 2 очка
55 минут назадВидео
Кубок НБА. 1/2 финала. 40 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» победить «Орландо», «Оклахома» играет с «Сан-Антонио»
сегодня, 04:09Live
Трэй Янг вернется к полноценным тренировкам на следующей неделе
вчера, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Уникаха» обыграла «Сан-Пабло Бургос», «Бреоган» уступил «Тенерифе» и другие результаты
вчера, 22:15
Чемпионат Франции. «Нанси» обыграл «Париж», «Элан Шалон» победил «Булазак»
вчера, 21:40
Кевон Харрис продолжит карьеру в Китае
вчера, 20:59
Чемпионат Италии. «Тренто» справился с «Венецией», «Триест» обыграл «Реджо-Эмилию»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» крупно обыграл «Бурсаспор»
вчера, 20:30
Чемпионат Греции. АЕК крупно уступил «Панатинаикосу», «Ираклис» проиграл «Арису» и другие результаты
вчера, 20:27
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» победила «Босна Роял», «Илирия» уступила «Будучности»
вчера, 20:20
Матч «Гран-Канарии» против «Басконии» был перенесен из-за шторма «Эмилия»
вчера, 19:59
Айзейя Райдер был арестован за нарушение запрета на приближение к жене, бывший баскетболист узнал о нем через 6 месяцев постоянных контактов
вчера, 18:47
Жоан Пеньярройя продолжает оставаться основным кандидатом на позицию главного тренера в «Партизане»
вчера, 18:09