Леброн Джеймс все еще не определился с опцией игрока на следующий сезон

Леброн Джеймс не торопится с принятием решения по опции игрока на сезон-24/25.

Как информирует инсайдер Шэмс Чарания, звездный форвард « » пока не определился с тем, воспользуется ли опцией игрока за 51,4 миллиона долларов или выйдет на рынок свободных агентов.

все еще обдумывает план действий перед важным решением. Ожидается, что 39-летний баскетболист проведет еще два сезона в НБА.

В последние недели Джеймс дал понять, что не намерен во что бы то ни стало попасть в одну команду с сыном , который является кандидатом на выбор на драфте 2024 года.