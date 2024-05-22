Леброн Джеймс все еще не определился с опцией игрока на следующий сезон

Теги возможные переходы Леброн Джеймс Лейкерс НБА Бронни Джеймс Баскетбол

Леброн Джеймс не торопится с принятием решения по опции игрока на сезон-24/25.

Как информирует инсайдер Шэмс Чарания, звездный форвард «Лейкерс» пока не определился с тем, воспользуется ли опцией игрока за 51,4 миллиона долларов или выйдет на рынок свободных агентов.

Джеймс все еще обдумывает план действий перед важным решением. Ожидается, что 39-летний баскетболист проведет еще два сезона в НБА.

В последние недели Джеймс дал понять, что не намерен во что бы то ни стало попасть в одну команду с сыном Бронни, который является кандидатом на выбор на драфте НБА 2024 года.

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4 комментария
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Логично, что Брон будет тянуть до драфта с опцией игрока: он ведь когда контракт подписывал изначально прикидывал, что на последний год планируется приход сына. Если Лейкерс его «кинут» с выбором сына на драфте, то у него будет рычаг давления.
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Бронь пытается перетянуть внимание с ПО на себя
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Драма квин.
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