«Лейкерс» провели встречу с Бронни Джеймсом во время драфт-комбайна в Чикаго

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА драфт НБА Бронни Джеймс Баскетбол

«Лейкерс» провели встречу с Бронни Джеймсом.

Представители калифорнийского клуба пообщались с 19-летним баскетболистом во время драфт-комбайна в Чикаго.

Отмечается, что «озерники» могут выбрать Бронни под 55-м номером, если он будет доступен.

За «Лейкерс» выступает отец молодого игрока Леброн Джеймс. Ранее сообщалось, что калифорнийцы не собираются драфтовать Бронни только ради того, чтобы сохранить в команде 4-кратного MVP НБА, у которого есть опция на сезон-24/25.

В дебютном сезоне NCAA Бронни Джеймс набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

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1 комментарий
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- Здравствуйте, Бронни Джеймс. Расскажите нам о себе. Какие у вас цели, планы? Кем видите себя в нашей команде?
- Пап, ну хорош
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