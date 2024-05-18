«Лейкерс» провели встречу с Бронни Джеймсом во время драфт-комбайна в Чикаго

«Лейкерс» провели встречу с Бронни Джеймсом.

Представители калифорнийского клуба пообщались с 19-летним баскетболистом во время драфт-комбайна в Чикаго.

Отмечается, что «озерники» могут выбрать Бронни под 55-м номером, если он будет доступен.

За « » выступает отец молодого игрока . Ранее сообщалось, что калифорнийцы не собираются драфтовать Бронни только ради того, чтобы сохранить в команде 4-кратного MVP , у которого есть опция на сезон-24/25.

В дебютном сезоне NCAA Бронни Джеймс набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.