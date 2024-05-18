«Лейкерс» провели встречу с Бронни Джеймсом во время драфт-комбайна в Чикаго
«Лейкерс» провели встречу с Бронни Джеймсом.
Представители калифорнийского клуба пообщались с 19-летним баскетболистом во время драфт-комбайна в Чикаго.
Отмечается, что «озерники» могут выбрать Бронни под 55-м номером, если он будет доступен.
За «Лейкерс» выступает отец молодого игрока Леброн Джеймс. Ранее сообщалось, что калифорнийцы не собираются драфтовать Бронни только ради того, чтобы сохранить в команде 4-кратного MVP НБА, у которого есть опция на сезон-24/25.
В дебютном сезоне NCAA Бронни Джеймс набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.
- Пап, ну хорош