Команды НБА рассматривают возможность выбора Бронни Джеймса в 1-м раунде драфта, чтобы переманить Леброна Джеймса
Бронни Джеймс может быть выбран в 1-м раунде драфта 2024 года.
По словам нескольких руководителей клубов НБА, их команды обсуждают возможность выбора сына Леброна Джеймса в первом раунде, чтобы переманить его отца у «Лейкерс» на рынке свободных агентов.
«Если вы претендент на чемпионство и не ведете таких разговоров, это безответственно», — передает слова одного из руководителей The Los Angeles Times.