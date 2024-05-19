Команды НБА рассматривают возможность выбора Бронни Джеймса в 1-м раунде драфта, чтобы переманить Леброна Джеймса

Бронни Джеймс может быть выбран в 1-м раунде драфта 2024 года.

По словам нескольких руководителей клубов , их команды обсуждают возможность выбора сына в первом раунде, чтобы переманить его отца у « » на рынке свободных агентов.

«Если вы претендент на чемпионство и не ведете таких разговоров, это безответственно», — передает слова одного из руководителей The Los Angeles Times.