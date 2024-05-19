Команды НБА рассматривают возможность выбора Бронни Джеймса в 1-м раунде драфта, чтобы переманить Леброна Джеймса

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА драфт НБА Бронни Джеймс Баскетбол

Бронни Джеймс может быть выбран в 1-м раунде драфта 2024 года.

По словам нескольких руководителей клубов НБА, их команды обсуждают возможность выбора сына Леброна Джеймса в первом раунде, чтобы переманить его отца у «Лейкерс» на рынке свободных агентов.

«Если вы претендент на чемпионство и не ведете таких разговоров, это безответственно», — передает слова одного из руководителей The Los Angeles Times.

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9 комментариев
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Да никуда он не уйдет из Л.А. Тут скорее финт потратить пик один второго,а трейдануть на два, например.
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Ответ kiper88
Так тоже делать не будут. Это подорвет отношения с лигой. Просто пиарят Бронни, якобы он не днарь и многие команды его хотят
Был бы Девид Кан при делах и лотерейном пике, взял бы, наслушавшись)
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Ответ rboroveev@gmail.com
Да никуда он не уйдет из Л.А. Тут скорее финт потратить пик один второго,а трейдануть на два, например.
Так тоже делать не будут. Это подорвет отношения с лигой. Просто пиарят Бронни, якобы он не днарь и многие команды его хотят
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Ответ raam
Все правильно, если ЛАЛ не хотят допустить этого, у них всегда есть возможность потратить 17 пик в том или ином виде.
17 пик можно потратить на кого то типа Хакеса или Кемерона Джонсона или вложится в рост или добавить в трейд Дианжело
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Сначала надо сыграть против команды сына, чтобы сын в одной из атак держал папашу в защите, фотку сделать... Ну а затем уже в одной команде, чтобы старший отдал передачу на младшего и тот ставит данк, и тоже зафиксировать этот момент для истории. А то вдруг кто то захочет повторить нечто подобное в будущем. С сыном играл, а против сына не играл? И чтобы такое не случилось, нужно и здесь стать первым. Чтобы помнил народ честной Леброна Джеймса, как все помнят Саню Македонского...
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Все правильно, если ЛАЛ не хотят допустить этого, у них всегда есть возможность потратить 17 пик в том или ином виде.
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будет прикол если Бронни в итоге станет заметным игроком в лиге... реально даже хочется чтобы "утер нос" злорадствующим
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Зачем переманивать 40летнего деда? Да, он все еще полезен, но очевидно, что как он будет играть в ближайшие 2-3 года.
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Ответ umahanov87
Зачем переманивать 40летнего деда? Да, он все еще полезен, но очевидно, что как он будет играть в ближайшие 2-3 года.
50 лямов з п ты забыл)
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