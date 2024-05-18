Владимир Гомельский: «Леброн использует свой авторитет, чтобы помочь Бронни»

Владимир Гомельский поделился своим мнением о ситуации с Бронни Джеймсом.

Пользователь: Как вам вся эта история с Бронни? Ну не тянет парень на звезду, это однозначно. Обычный игрок с никакой статистикой. Почему Леброн так упорно тянет его в лигу? Неужели найдется идиот, который возьмет этот дуэт себе в команду?

: Отношения отца к сыну могут носить весьма разнообразный характер. Вполне естественно то, что Леброн (отец) очень хочет дать возможность Бронни (своему сыну) полностью раскрыть свой потенциал. Леброн использует свой авторитет, чтобы сыну помочь. Получится ли – вопрос.

В дебютном сезоне NCAA 19-летний набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.