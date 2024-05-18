Владимир Гомельский: «Леброн использует свой авторитет, чтобы помочь Бронни»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА драфт НБА Владимир Гомельский Роб Пелинка Бронни Джеймс Баскетбол

Владимир Гомельский поделился своим мнением о ситуации с Бронни Джеймсом.

Пользователь: Как вам вся эта история с Бронни? Ну не тянет парень на звезду, это однозначно. Обычный игрок с никакой статистикой. Почему Леброн так упорно тянет его в лигу? Неужели найдется идиот, который возьмет этот дуэт себе в команду?

Гомельский: Отношения отца к сыну могут носить весьма разнообразный характер. Вполне естественно то, что Леброн (отец) очень хочет дать возможность Бронни (своему сыну) полностью раскрыть свой потенциал. Леброн использует свой авторитет, чтобы сыну помочь. Получится ли – вопрос.

В дебютном сезоне NCAA 19-летний Бронни набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

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3 комментария
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Кому как не Гомельскому знать, как отцы сыновей пропихивают в баскетбольной сфере.

Так что в этом вопросе дяде можно верить
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Ответ joe thornton 19
Кому как не Гомельскому знать, как отцы сыновей пропихивают в баскетбольной сфере. Так что в этом вопросе дяде можно верить
Ага. Владимир Александрович не состояося ни как игрок, ни как тренер, ни как баскетбольный менеджер. Пошел сразу в коментаторы, где я бы сказал, тоже не стал суперзвездой.
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Вот это поворот)
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