Егор Вяльцев не сможет подписать контракт с новой командой до 1 декабря. Он заигран в Кубке России за «Московский»

Защитник Егор Вяльцев недавно сыграл за клуб «Московский» в Кубке России.

– официальное соревнование РФБ. В соответствии с регламентом, это автоматически означает, что вплоть до 1 декабря Вяльцев не сможет выступать больше ни за какую профессиональную команду в России.

Прошлый сезон 37-летний защитник провел в фарм-команде « » в качестве играющего тренера, а также сыграл в одном матче за главную команду в рамках Кубка России.

Стоит отметить, что другой российский ветеран , который также летом выступал за «Московский», в реестр команды для участия в Кубке России не попал. Таким образом, теоретически он может подписать новый контракт в любой момент.

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