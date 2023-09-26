Егор Вяльцев не сможет подписать контракт с новой командой до 1 декабря. Он заигран в Кубке России за «Московский»

Теги Виталий Фридзон Зенит Егор Вяльцев чемпионат России Кубок России суперлига Россия Единая лига ВТБ Баскетбол

Защитник Егор Вяльцев недавно сыграл за клуб «Московский» в Кубке России.

Кубок России – официальное соревнование РФБ. В соответствии с регламентом, это автоматически означает, что вплоть до 1 декабря Вяльцев не сможет выступать больше ни за какую профессиональную команду в России.

Прошлый сезон 37-летний защитник провел в фарм-команде «Зенита» в качестве играющего тренера, а также сыграл в одном матче за главную команду в рамках Кубка России.

Стоит отметить, что другой российский ветеран Виталий Фридзон, который также летом выступал за «Московский», в реестр команды для участия в Кубке России не попал. Таким образом, теоретически он может подписать новый контракт в любой момент.

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